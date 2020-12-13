Selde büyük hasar gördü yerine yenisi yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 2019 yılında meydana gelen sel felaketinde kullanılmaz hale gelen sağlık ocağı binasının yerine yenisi yapıldı, hizmete açıldı.

Düzce'de 18 Temmuz 2019'da büyük bir sel afeti yaşandı. Yaşanan selde bin yılda yağması beklenen yağış bir gecede toprağa düştü. Metrekareye 162 kilogram yağış düşmesiyle 50'ye yakın köyde su baskını ve toprak kayması yaşandı 7 kişide hayatını kaybetmişti.

Yaşanan selde Akçakoca'ya bağlı Uğurlu Aile Sağlığı Merkez de kullanılmaz hale gelmişti. Devlet bölgede yaraları sararak Uğurlu Aile Sağlığı Merkezi'ni yeniden inşa etti ve hasta kabulüne başladı.