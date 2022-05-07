Selde zarar gören aileye destek

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde serası zarar gören aileye fide desteği verildi.

Düzce'de geçtiğimiz yıl meydana gelen sel afetinde Fatma Tezel'e ait sera tamamen yerle bir oldu. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarının ardından Düzce Valiliği ailenin serasına destek olmak için harekete geçti. Seranın eski hale gelebilmesi için verilen desteklerin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet sel felaketinde serası zarar gören Fatma Tezel'e 2 bin 750 adet sebze fidesi hibe etti.