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Selde zarar gören evlerinin önünden ayrılmadılar

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyüne fındık işçisi olarak gelen aile, kaldıkları ev selden zarar görünce yetkililerin barınmaları için yer ayarlamasına rağmen balçıkla dolan evin önünden ayrılmayarak dışarıda kalmaya başladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyüne fındık işçisi olarak gelen aile, kaldıkları ev selden zarar görünce yetkililerin barınmaları için yer ayarlamasına rağmen balçıkla dolan evin önünden ayrılmayarak dışarıda kalmaya başladı.


Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden fındık işçisi olarak Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyüne gelen 4 kişilik Çalış ailesi, kiraladıkları evi sel basınca eşyalarıyla birlikte dışarıda yaşamaya başladı. Temizlik çalışmalarının devam ettiği balçıkla dolan evlerinin önünde yaşayan aileyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Zarar ve Hasar Tespit Komisyonu yetkilileri ziyaret etti. Aile yetkililerin barınmaları için yer ayarlamasına rağmen bölgeden ayrılmayacaklarını dile getirdi.


Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, ailenin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını kabul etmediği belirtilerek, “Aileye okul pansiyonumuz ve otel gibi barınma teklif edilmesine rağmen kabul etmemişler ve afete maruz yerde kalmaya devam etmişlerdir. Söz konusu aile Osmaniye ili Kadirli ilçesinde ikamet etmeye devam etmekte ısrarlı olmuşlardır. Koordinatör Kaymakamımız başta olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Zarar ve Hasar Tespit Komisyonu yetkilileri tarafından ziyaret edilmişlerdir. Kendilerine barınma yeri ayarlanmış ancak aile kabul etmemiştir. Ev çevresinde bulunan balçığın temizlenme çalışmaları da devam etmektedir” denildi.

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