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Selden 4 gün sonra bulunan Cengiz Töngel toprağa verildi

Düzce’de meydana gelen selden 4 gün sonra bulunan 53 yaşındaki Cengiz Töngel, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Düzce'de meydana gelen selden 4 gün sonra bulunan 53 yaşındaki Cengiz Töngel, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Yaşanan sel felaketinde Esmahanım Köyü'ndeki evinde kalan oğlu ve eşiyle birlikte sel sularına kapılarak kaybolan 4 gün sonunda yapılan arama çalışmaları esnasında Uğur Köyü ile Esmahanım arasındaki alanda dere yatağında cansız bedeni arama ekipleri tarafından bulunan 53 yaşındaki Cengiz Töngel, akşam saatlerinde Akçakoca Devlet Hastanesi morgundan alınmıştı. Cengiz Töngel'in cenazesi öğlen saatlerinde Düzce'de merkez Aziziye Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Aziziye Merkez Camiine getirildi.


Burada kılınan öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı akabinde Aziziye Mezarlığı'na defnedildi. Ailenin kayıp oğlu Kaan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

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