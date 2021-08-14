Selin en dehşet anları sosyal medyada böyle paylaşıldı

DÜZCE (İHA) – Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde, Ezine çayının taşma anı, ilçenin sular altında kaldığı selin en dehşet anları sosyal medyada paylaşıldı. Sel sularını gören genç bir kız ‘Babam nerede babam' diyerek yanındaki feryat ederken yanındaki bir kişi ise ‘ben size kaçalım dedim' demesi felaketin boyutlarını gösterdi.

34 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'da Ezine Çayı üzerinde bulunan köprüleri tıkayan tomruklar sebebi ile Bozkurt ilçesi sel afetini yaşadı. Yer yer 3 metre yükselen sularda arabalar sürüklendi, birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Selin en dehşet anlarını ise vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sokaktan araçların kornalar çalarak geçtiği görüntülerde balkona çıkan genç bir kız selden habersiz ‘ne var' demesinden saniyeler sonra sel suları sokakları dolduruyor ve genç kız bu sefer ‘babam nerede babam' diyerek ağlamaya başlıyor. Görüntülerin devamında ise bir kadın ‘ben size kaçalım dedim' diyerek feryat ediyor. Babasını merak eden genç kız ‘Yollar tıkandı. Babam şu anda ne yapıyor' diyerek yanındakilerle konuşmaya çalışması dikkat çekti.

Evden çıkmayın uyarısı yaptı

Bir diğer sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde ise ilçenin merkezinde sel sularının yavaş yavaş gelmesi görülüyor. Bir anda dolmaya başlayan sel sularının sonrasında vatandaşlara uyarlarda bulunan kullanıcı ‘evden çıkmayın' uyarısı yapıyor. Paylaşılan videodan dakikalar sonrasında ise sel suları yaklaşık 3 metreye kadar yükseliyor.

"Köprü gitti"

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Gültepe köyünde bulunan dere yatağındaki değişimleri de vatandaşlar sosyal medya hesabından o anları yayınladı. Sel sularının hızla aktığını gören vatandaşlar ‘köprü gitti' diyerek başladıkları konuşmalarına ‘Ağaçlara bak ağaçlara. Anam çıldırdı. Eyvah, eyvah. Köprü gitti. Gelenlere bakar mısın? Köprünün üzerine çıkarsa köprü giderek. Allah Allah neler oluyor. AFAD'a mı haber versek? Neler oluyor. Elektrik telleri koptu. Suya basmayın' diyerek selin en dehşet görüntülerini çekerek sosyal medyaya yükledi.