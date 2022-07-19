Selin içme suyuna yaptığı tahribatın izleri siliniyor

Selde çöken yolun yapılması ile birlikte ana regülatörden yeni borularla arıtma tesisine bağlantı yapılacak.

Geçtiğimiz ay sonunda meydana gelen sel felaketi ile Düzce'nin su ihtiyacını karşılayan Uğur Suyu ana su alma regülatörünün yolu ve su hattı sel sularına kapılmıştı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kriz merkezini toplayarak B planını devreye almış, ikinci bir su alma regülatörünü gece gündüz çalışıp kısa bir sürede oluşturarak Düzce'yi susuz bırakmamıştı.

Çalışmalar bayramda da devam etti

Uğur suyunda sel taşkınında yol ile birlikte tamamen kaybolan içme suyu ana hattının yeniden yapılması için çalışma başlatan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilinde de çalışmalarını aksatmadı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, özellikle ana regülatörün yeniden devreye alınması için büyük gayret gösterirken selden dolayı regülatörün girişini tıkayan yığıntıları kaldırmaya devam ediyor. Uğur suyunun ana regülatöre gelen su yatağını daha korunaklı hale getirmek için taş ve toprak yığıntılarını kaldırmayı sürdüren ekipler, daha sonra ana regülatörün içine gelen kumları da temizleyerek denemelere başlayacak.

Ana regülatöre giden yolun da yapılmasıyla birlikte yeni içme suyu isale hattı boruları döşenerek Düzce'ye sağlanan su regülâtörü ikiye çıkarılacak.