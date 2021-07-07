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Selin vurduğu köyde mahsur kalan 56 kişi için kurtarma çalışması başlatılıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde, sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebi ile mahsur kalan 56 vatandaşın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde, sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebi ile mahsur kalan 56 vatandaşın kurtarılması için çalışma başlatıldı.


Düzce'nin Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Esmahanım köyünde dün etkili olan sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebi ile 56 vatandaş mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri ve iş makineleri ile çöken yol ve dere temizlendi. Hazırlık çalışmalarını sürdüren ekipler, hazırlıkların tamamlanmasının ardından vatandaşları kurtaracak.

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