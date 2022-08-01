Seramik kursuyla aile bütçesine katkı

Düzce Belediyesi BELMEK bünyesinde Konuralp ek hizmet binasında açılan Seramik Kursuna katılan kadınlar hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyor. Seramik kursu hediyelik eşya üretim merkezi haline geliyor. Kursa katılan kadınlar, öğrendikleri tekniklerle hediyelik eşyalar yapıyor.

Konuralp ek hizmet binasında devam eden Seramik Kursu Eğitmeni Özge Hacıoğlu, “Konuralp'te üretime başladık. Kadınlarımız burada tabaklar, saksılar, anahtarlık, kaşıklık, yemek ve fincan takımları gibi alternatifli objeler yapıyorlar. Vakum çamuru ile başladık çünkü ilk başlayanlar için daha güzel bir çamurdur. Elle şekillendirmeden sonra kalıpla şekillendirme tekniğini gösteriyoruz. Ürünlerimiz fırınlamaya giriyor ve ardından boyama ve sırlama işlemlerini de yapıyoruz. Ardından da yeniden fırınlama yapıyoruz. Kullanıma, yeme ve içmeye uygun, gıdayla temas edebilecek sırlar kullanıyoruz. Kısa sürede bir sergi açmayı düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kendi yaptıklarımı hediye ediyorum

El emeklerini kazanca dönüştürmek amacıyla seramik kursuna katıldığını kaydeden kursiyer Aynur Yahşi Bozkurt ise “Konuralp'te oturuyorum. 6 aydır BELMEK seramik kursuna katılıyorum. İleriye yönelik olarak aile bütçemize katkı sağlamak için kursa katıldım. Fincan, vazo gibi hediyelik tarzı ürünler yaptım. Burada güzel vakit geçiyoruz.

Arkadaşlarıma kendi yaptıklarımı hediye olarak götürebiliyorum. Düzce Belediyesi ve BELMEK'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kursiyerlere, sucuk, plaka, çimdikleme ve sıvama yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, pano tasarımı yapma ve şekillendirme gibi teknikler öğretiliyor.