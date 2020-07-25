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Serap Küçük, KGK başkanı oldu

DÜZCE(İHA) – TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu icra komitesi Başkanı Serap Küçük oldu.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) icra komitesi yenileme seçimleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl ve ilçe oda-borsa tarafından belirlenmiş İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri arasından TOBB Düzce Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanlığına Serap Küçük, Başkan Yardımcılıklarına; Züleyha Demirtaş, Birten Koçak, Sanem Şeker ve Fatma Simay Üzmez Şişman seçildi.


Seçimlerde Düzce KGK'nın koordinatör odası DTSO adına doğal üyeler olan DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Metin Coşkun ve Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ da hazır bulundular.

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