Seri üretime geçildi: Günde 75 konteyner üretiliyor

DÜZCE (İHA) – Deprem felaketinin ardından tek yürek olan Düzce'de, afet bölgelerine gönderilmesi için 5 farklı merkezde konteyner üretimi yapılıyor. Düzce Valiliği'nin koordinasyonunda günde 75 konteyner üreten merkezler, deprem bölgelerine desteğini sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından afetzedeler için konteyner üretimi devam ediyor. Bu çerçevede, Düzce Valiliği, İl Özel İdaresi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında Düzce'de 5 farklı merkezde konteyner üretiliyor. Banyosu, mutfağı ve dolapları ile birlikte üretilen konteynerler, Düzce Kamyoncular Kooperatifi tarafından da deprem bölgelerine taşınıyor.

Deprem bölgesinde görev yapan valiler ile iletişim halinde olduklarını ifade eden Düzce Valisi Cevdet Atay, "Herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizde oradaki vatandaşlarımızı, içerisinde banyosu, tuvaleti olan sağlıklı barınma ortamına kavuşturalım diye hızlı şekilde konteyner üretimine geçtik. Tabii ilk başta biz konteyner üretmemiştik. Bize ‘Günde en fazla 3 tane, 5 tane yaparsınız' dediler. Şunu ifade etmek istiyoruz; dün 55 tane bugün ise 70 tane günlük konteyner gönderiyoruz. Bugün 490'nıncı konteyneri gönderiyoruz. İnşallah 3-4 ay içeresinde 10 binleri bulacağız. Düzce'nin gurur duyması gerekiyor. Burada Düzce'nin her hangi bir kaybı yok, iş gücünü bir araya getirdik. Burada fabrikalardan ürünlerimizi alıyoruz, yapıyoruz ve gönderiyoruz. Oradaki vatandaşlarımız bir an önce sıcak yuvalarına kavuşsun diye elimizden geleni yapıyoruz" dedi.