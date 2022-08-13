Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Tatil için geldiği Düzce'de serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Deniz tatili için Eskişehir'den Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen Deniz Alankaya (58) isimli vatandaş, Melenağzı mevkiinde serinlemek için denize girdi. Ancak rip akıntısına kapılan Alankaya'nın suyun üzerinde hareketsiz şekilde olduğunu görenler durumu cankurtaranlara haber verdi. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan 58 yaşındaki Deniz Alankaya'ya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alankaya, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.