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Sertifikalı eğitimler devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi kendi personellerine güven vermeye devam ediyor.

Yükseklerde çalışacak personellere kaza anlarında neler yapılması gerektiği ile ilgili sertifikalı eğitimler verildi.


Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları tarafından personele yönelik eğitimler tüm hızı ile devam ediyor. Personellerine sürekli eğitim veren Düzce Belediyesi bu sefer yükseklerde çalışmak zorunda olan işçilere sertifikalı eğitim verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerinden Uzman Eğitimci Özgür Dinç tarafından personele yüksekte çalışma eğitimi verildi. Yüksekte çalışacak personelin güvenli, kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesine başlandı. Eğitimler sonrasında personele sertifikada verilecek.

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