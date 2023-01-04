Serviks kanseri ve sağlıklı beslenme eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından, Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nda (BELMEK) eğitim alan kursiyerlere serviks kanseri ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı ocak ayını Rahim Ağzı (Serviks) kanseri farkındalık ayı olarak belirledi. Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) görevlileri BELMEK'te kurs alan kadınlara Serviks kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirmede bulundu. Obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme konularında bilgiler verilmesinin ardından kursiyerlere Gezici Mobil Sağlık Aracında HPV taraması yapıldı, vücut analiz ölçümü gerçekleştirildi.