Servis araçlarının sorunları konuşuldu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Otobüsçüler Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlıkları işbirliğiyle 11. meslek komitesi sektör istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, pandemi koşullarında zorluk çeken okul servisleri ve personel yolcu servislerinin sorunları görüşüldü. Okulların kapanması ile sekteye uğrayan şoförler, okulların açılmasıyla rahatlamaya başladıkları anda, piyasa genelinde oluşan dalgalanma, araç fiyatlarının yükselmesi gelen akaryakıt zamları ve araçların bakım onarım maliyetlerinin yükselmesi ile mağdur olduklarını dile getirdiler. Mevcut sistemde daha az zarar görmek adına fiyat teklifleri yapılırken haksız rekabet yapılmaması gerektiği vurgulandı. Yapılan toplantı neticesinde öğrenci servisleri ve diğer servisler için kilometreye göre fiyat tarifesi belirleme kararı alındı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir komisyon kurulması, bu komisyonun belirlediği fiyat tarifesine herkesin uyması gerektiği gibi konularda mutabakata varıldı.

Düzenlenen toplantıya, TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Minibüsçüler ve Servis Araçları Oda Başkanı Bülent Özbakır, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan vekili Erdin Osmanoğlu, TSO 11. Meslek Komitesi Başkanı İsa Üçüncüoğlu, 11. Meslek Komitesi üyesi Ramazan Yıldırım ve GGK-KGK Komiteler Sekretaryası Hatice Çakır katıldı.