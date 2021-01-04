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Servis minibüsünün çarparak altına sıkıştırdığı köpeği itfaiye kurtardı

Düzce’de servis minibüsünün çarpması sonucu aracın altında kalan köpek, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Düzce'de servis minibüsünün çarpması sonucu aracın altında kalan köpek, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.


Düzce'de Ford marka 81 S 1227 plakalı servis minibüsünün çarpması sonucunda araç altında kalan köpeği görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda araç altında kalan köpeği sıkıştığı yerden hava yastıklarının yardımıyla kurtardı. Kurtarılan köpek, yara alıp almadığının belirlenmesi ve tedavi görmesi için Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak kontrole götürüldü.

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