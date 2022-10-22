İhlas Haber Ajansı

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Servis şoförlerine eğitim verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde taşımalı eğitim çerçevesinde servis şoförlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma komutanlığı tarafından eğitim verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde taşımalı eğitim çerçevesinde servis şoförlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma komutanlığı tarafından eğitim verildi.


2022-2023 eğitim öğretim yılında Gölyaka'da taşımalı eğitime getirilen öğrencilerin servis sürücülerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe başkanlığında gerçekleştirilen eğitim programına tüm servis sürücülerine katılım sağlarken, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de okul servis şoförlerine eğitim ve bilgilendirme gerçekleştirdi.

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