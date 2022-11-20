İhlas Haber Ajansı

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Servis sürücüleri eğitimden geçti

DÜZCE (İHA) – Düzce’de okul servislerinde çalışan şoförlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okul servislerinde çalışan şoförlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından servis şoförlerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. 1 hafta boyunca süren eğitimlere, kent merkezi, ilçeler ve köylerde çalışan servis şoförleri katıldı. İş güvenliği uzmanı tarafından verilen eğitimlerde şoförlere; trafik bilinci, güvenli sürüş, empati, yasal sorumluluklar, iletişim, riskler ile trafik güvenliği konularında detaylı bilgiler verildi.

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