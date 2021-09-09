Servis sürücülerine eğitim verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yeni eğitim öğretim yılında okullara servis yapacak, şoförlere İl Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü tarafından eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Korona virüs salgını süresince uzun bir süre öğrenciler ile buluşamayan öğrenci servisleri, yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrencileri okullara ulaştırmaya başladı. Düzce Belediyesi tarafından servis ücretleri belirlenirken, servis yapacak şoförler de belli oldu. İl genelinde yüzlerce şoför öğrencileri güvenlik ve salgın kurallarına uyarak okullarına ulaştırıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü servis şoförlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda kurallarla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.