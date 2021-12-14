“Ses Nefes” sergisini büyük ilgi gördü

Dr. Nigar Demircan Çakar; Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin 750. Anma Yılı etkinlikleri kapsamında, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen “Ses Nefes” başlıklı sergiyi ziyaret etti.

Küratörlüğünü Öğretim Görevlisi Nilgün Yüksel'in üstlendiği, 54 sanatçının katılımı ile daha önce Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde organize edilen ve Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde de sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiyi ziyaret eden Rektör Çakar, eserleri inceledi.

Ziyarete; Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, öğretim üyeleri ve öğrenciler de katılım gösterdi. Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı serginin manifestosunda Nilgün Yüksel, “Hacı Bektaş Veli'nin çağrışımı, bir kimliğin çok ötesinde ruhu, zihni, bedeni kaynaştıran insani felsefedir. O, merkeze önce insanı yerleştirir. İnsandan, doğaya, evrene, Tanrı'ya ulaşır. Sonra yine insana döner. Yol, ruhsal olgunluğa ulaşma, fark etme, hakikati görme yoludur. Akıl rehberdir. Hakikat kapısına ulaşmanın yolu ise aşk ve güzellik. Hacı Bektaş'ın insan tasviri, yaşamın tasviridir ve yeterince yakından bakıldığında estetiğe varır. Elbette ki bir felsefenin birkaç kelimeyle karşılığı olamaz ama Hacı Bektaş felsefesini içini sonsuza kadar doldurabileceğimiz ses-nefes kavramına dönüştürmek belki zamanı aşan bu düşünce sistemine bir karşılık vermek anlamına gelebilir” ifadelerine yer verdi.