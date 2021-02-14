Sevgililer Günü'nde şehitler unutulmadı

Düzce'de bir grup genç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakıp, dua etti.

Düzce Genç İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi gençler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Düzce Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerine çiçekler bırakan gençler, dua etti. Şehitlerin en büyük sevdasının vatan olduğuna dikkat çeken Dernek Başkan Yardımcısı Fatih Türk, "Bizler de vatan sevdalısı şehitlerimizi unutmamak adına burada onları yad ettik. Onların aileleri vardı, çocukları vardı. Bizler rahat uyuyalım diye canla başla mücadele ettiler. Bizde bu özel günde böyle bir farkındalığa imza atmak istedik" dedi.

"Sevgililerimizi ziyaret ettik"

En büyük sevginin vatan sevgisi olduğunu ifade eden Dernek Başkan Yardımcısı Yasin Yıldız ise, "Bugün de 14 Şubat Sevgililer Günü. En büyük sevgimize canlarını veren şehitlerimizi ziyaret etmek istedik. Düzce'de bulunan şehitliğimize geldik. Şehitlerimizi ziyaret ettik. Onlara çiçeklerimizi bıraktık, dualarımızı ettik. Biz onları hiçbir zaman unutmadık. Çünkü onlar analarından, babalarından, çocuklarından geçip bizler için canlarını feda etti. Biz de onları yalnız bırakmamak amacıyla 14 Şubat'ta sevgililerimizi ziyaret ettik" diye konuştu.

Yıldız, terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşı şehit etmesine de değinerek, "Dün yapılan katliam için, haince saldırı için de Gara Dağı'nda 13 tane sivil vatandaşımızı şehit verdik. Bunlara da dikkat çekmek amacıyla buradayız. Her zaman devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Ya susacağız ya da kan kusturacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatanımız var olsun" dedi.