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Seyir halinde otomobil yandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Eski Bolu Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil bir anda motor kısmından yanmaya başladı.

Otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.


Olay, Düzce merkez Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Sürücü otomobilini yol kenarına çekerek, itfaiyeye ihbarda bulunarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edip yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Bölgeye kısa sürede gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobilin motor kısmında çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Otomobilde maddi hasar oluştu.

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