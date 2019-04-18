Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Düzce'de seyir halindeki otomobil alev aldı. Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında alev alev yanan otomobil hurdaya döndü.

Olay, Düzce merkezde Kiremitocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kiremit Ocağı Mahallesi Yelken Sokak'ta H.S.'ye ait otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında alev topuna dönen otomobil'den sürücüsü kendisini dışarı atarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile hemen müdahale ettiler. Ancak itfaiye ekibinin müdahalesi de yetersiz kalınca otomobil hurdaya döndü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.