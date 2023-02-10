Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

100 kara yolu Bolu Dağı mevkiinde seyir halindeyken alev alev yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden Taner B. idaresindeki 34 DP 9803 Peugeot marka otomobil D-100 kara yolu Bolu Dağı Karanlık dere mevkiinde seyir halindeyken alev aldı. Alevleri gören sürücü aracından çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobil yangınını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.