Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Düzce'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan C.U idaresindeki 81 BG 757 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Otomobilde bulunan 3 kişi dumanları görünce dışarı çıkarak, yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbarla olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.