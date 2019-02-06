Seyircisiz maça hatıra bileti satışı

Lig'de 2. Gurupta mücadele eden Düzcespor bu hafta oynayacağı Kemer2003 seyircisiz maçını cezası sebebiyle seyircisiz oynayacak. Kulübe destek olmak amacıyla seyircisiz oynanacak maç için hatıra bileti yapıldı 20 TL'den satışa çıkarıldı.

Düzcespor bu hafta kendi evinde Kemer2003 ağırlayacak. Cezası sebebiyle maç seyircisiz oynanacak. Seyircisiz oynanacak maç için kulübe destek olmak amacıyla hatıra bileti yaptırıldı. Yaptırılan hatıra bileti ise 20 liradan satıya çıkarıldı. Düzcespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Sağlam, Cuma günü yönetim, teknik ekip ve profesyonel futbolcuların Düzcespor Store'da taraftar ile buluşacağını ve biletleri imzalayacaklarını söyledi.

Taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Başkan Sağlam, etkinlik ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bize eski yönetici abimizden seyircisiz maç için hatıra bileti talebi geldi. Bizde böyle bir çalışma yaparak hatıra bileti satışı yapıyoruz. Cuma günüde namaz çıkışında bir aksilik olmazsa oyuncularımız, yönetimimiz ve teknik ekibimizle birlikte bir imza günü gerçekleştireceğiz. Hatıra bilet satışlarımız devam ediyor. Taraftarlarımız ayrıca atkılarını formalarını imzalatabilecekler. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz.”

Bilet satış noktasında bilet alan taraftarlardan bazıları ise aldıkları hatıra biletlerini Başkan Özgür Sağlam'a imzalattı.