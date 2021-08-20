Sezon öncesi ekipler sahaya indi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde eylül ayında başlayacak balık sezonun öncesinde Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından denetim yapıldı.

2021-2022 balık sezonu 1 Eylül tarihi itibariyle başlayacak. Balıkçı tekneleri şimdiden hazırlanırken, Akçakoca Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri de sahaya indi. Denetimlerini artıran ekipler, başta balıkçı tekneleri olmak üzere balıkların bekletileceği soğuk hava depolarını ve balıkçı tezgahlarını denetledi.