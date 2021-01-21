SGK borçlarının yapılandırmasında son 10 gün

SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, SGK borçlarının yapılandırılması başvurusunun Cumhurbaşkanlığı Makamının 30 Aralık 2020 tarihli kararı ile 1 ay süreyle 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını hatırlattı.

Köroğlu, işveren, sigortalı ve emeklilerin SGK'ya olan sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, yersiz ödemeler ve rücu borçları için başvuru süresinin son 10 gününe girildiğini belirterek, “Son haftayı beklemeden tüm vatandaşlarımızın başvurularını tamamlamaları yasadan faydalanmalarını sağlayacak ve mağduriyetlerini önleyecektir” ifadelerinde bulundu.

Necmi Köroğlu, ayrıca dönüşümlü değil tam zamanlı olarak görev yaptıklarını bildirerek “SGK Düzce İl Müdürlüğü olarak yapılandırmadan dolayı vatandaşa bu süreçte daha iyi hizmet vermek için saat 08.30 ile 17.30 arasında tüm personellimiz tam zamanlı olarak çalışmaktadır” dedi.