İhlas Haber Ajansı

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SGK Haftası törenlerle kutlanıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Haftası Düzce’de törenlerle kutlanıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Haftası Düzce'de törenlerle kutlanıyor.


Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde valilik önünde tören düzenlendi. Valilik önündeki çelenk törenine SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, müdür yardımcıları ve SGK personeli katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumunun ardından program sona erdi.


Çelenk koyma töreninin ardından ise İl Müdürü Köroğlu ve personeli Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti kutlamalar ile ilgili bilgiler verdi.


Köroğlu, “Her yıl 16 Mayısı içine alan haftayı sosyal güvenlik haftası olarak kutluyoruz. Bu yılda etkinliklerimize başlatmış olduk” dedi.

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