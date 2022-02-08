SGK kan bağışı geleneğine devam ediyor

Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2000'li yılların başından beri devam eden kan bağışı geleneğini sürdürüyor.

Düzce SGK tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası, 23 yıldır devam ediyor. Kan veren SGK çalışanları hem Kızılay'a destek oluyor hem de hayat kurtarıyor. Özellikle korona virüs ile mücadele sürecinde de kan vermeyi ihmal etmeyen çalışanlar, düzenli olarak kan bağışında bulunuyor. Kan bağışının önemine dikkat çeken SGK Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, "Özellikle kaynağı sadece insan olan kanın, hasta kişilere hayat veriyor olması bizleri daha da mutlu ediyor. Geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışını devam ettirmeye kararlıyız. Bu noktada bizlere yardımcı olan Kızılay'a ve SGK personeline çok teşekkür ederim. Herkesi kan vererek hayat kurtarmaya davet ediyorum" dedi.

Kızılay yetkilileri, 23 yıldır devam eden kan bağışı dolayısıyla SGK Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu'na teşekkürlerini sundu, plaket takdim etti.