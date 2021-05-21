SGK Kuruluşunu kutluyor

Sosyal Güvenlik Kurumunun 16 Mayıs 2006 yılında 5502 sayılı kuruluş kanunu ile yeniden yapılanarak sosyal güvencelerin tamamını kendi çatısı altında topladı. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 16 Mayıs haftası ise her yıl Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaya başladı. Sosyal Güvenlik Haftasını çeşitli etkinliklerle kutlayan Düzce SGK il Müdürü Necmi Köroğlu'da basın açıklaması yaparak kutlanan hafta ile ilgili bilgiler verdi. Köroğlu açıklamasında, “Paydaşlarına tanıtmak, Sosyal Güvenlik reformunu anlatmak, Sosyal Güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, vatandaşlarımızı hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda Sosyal Güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl tüm yurtta 16 Mayıs'ı içine alan hafta Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Sosyal güvenlik, insanların gelirlerine bakılmaksızın toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan insan hakkı ve esas itibarıyla da devlet görevi olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullanılması, kişilerin sosyal tehlikelerin zararlarından kurtarılma güvencesidir. 2006 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın tek çatı altında birleştirilmesi suretiyle teşkilatlanması oluşturulan; 2008 yılında ise sigortalamaya ilişkin Kanunun yayımlanması ile süreci tamamlanan, dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve büyük reformlarından biri olan Sosyal Güvenlik Reformu ile anayasal bir hak olan sosyal güvenlik hakkının sağlanmasına yönelik olarak köklü değişiklikler yapılmıştır. Reform ile; ülkemizde yaşayan tüm insanların genel sağlık sigortası kapsamına alındığı, tüm illerimizde yerinde hizmet verilen, uluslararası düzeyde örnek bir veri merkezine sahip, dijital dönüşüm hedefi ile neredeyse tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği, 156 adet e-Devlet uygulaması kullanılarak emeklilik talebinden prim yatırmaya birçok hizmete anında ve kolaylıkla ulaşılabildiği bir yapıya dönüşüm sağlanmıştır” dedi.