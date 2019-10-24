SGK Müdürü Köroğlu muhtarları bilgilendirdi

SGK Müdürü Necmi Köroğlu, Muhtarlar Derneğinde Sosyal Güvenlik ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Köroğlu, muhtarlara kayıt dışı istihdamın çalışanlar ve kamu yönetimi üzerindeki etkilerinden bahsederek, sigortalı olmanın anayasal bir hak olduğunu bildirdi. Muhtarlara sorumlu olduğu bölgelerde vatandaşlara Sosyal Güvenlik konusunda uyarılarda bulunarak kayıt dışı çalışmamaları ve Sosyal Güvenlik ile ilgili hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi almaları için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ve Merkez Müdürlüklerine yönlendirilmesi hususunda uyarılarda bulundu. Programın sonunda Necmi Köroğlu muhtarlardan gelen soruları cevaplandırdı muhtarlık bürolarına asılmak üzere kayıt dışı çalışmama konusunda hazırlanan afiş ve broşürler dağıtıldı.