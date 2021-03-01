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Sıcak asfalt yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde sıcak asfalt yüklü tır devrildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sıcak asfalt yüklü tır devrildi. Sıcak asfalt yola dökülürken, sürücüsü de yaralandı. D100 karayolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Kaza, Kaynaşlı ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan G. idaresindeki 07 NM 23 plakalı sıcak asfalt yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın yan yattığı kazada sürücü Hasan G. yaralanırken, dorsede yüklü olan sıcak asfalt otoyola döküldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan G., olay yerindeki müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karayolları ekibi ise sıcak asfalt üzerine kum dökerek temizleme çalışması başlattı. Asfalt temizleme çalışmaları sürerken, D100 karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Kaza alanında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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