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Şifalı su tertemiz çıktı

Düzce Akçakoca Karayolu üzerinde bulunan Şifalı su kaptaj çalışmaları sonrasında hizmet vermeye tekrar başladı.


Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Şifalı su mevkisinde suyun çıktığı alanda kaptaj çalışmalarının tamamlandığını belirterek ''Şifalı suyumuz tam bir şifa dağıtıyor. Kaptaj çalışmaları sonrası İl Çevre Müdürlüğü ve teknik ekipler numune olarak alınan suyun tam içilebilir değerlere ulaştığı bildirildi. Raporlar çıkarıldı. Şifalı suyumuz tertemiz su olarak halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Akçakoca ve tüm bölge halkına hitap eden şifalı suyumuz şifa dağıtmaya devam ediyor'' dedi.

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