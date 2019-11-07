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Şifalısu alanını belediye şirketi işletecek

Akçakoca Belediyesinin kiraladığı D-655 Karayolu üzerindeki Şifalısu Mesire yerinin yatırım ve işletmesini belediyeye ait şirket yapacak.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın başkanlığında kasım ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda yapıldı. İmar Planı değişiklik taleplerinin ağırlıklı olarak ele alındığı toplantıda Akçakoca Belediyesinin kiraladığı şifalı su mesire yerinin yatırım ve işletmesinin belediye şirketi ABİTAŞ'a verilmesi kararlaştırıldı.


Belediye Meclis toplantısında belediyenin 2020 yılı mali bütçe konusu da görüşüldü. Buna ilişkin konu meclis üyelerine aktarıldı ve plan bütçe komisyonunda değerlendirildi. Toplantıda Akçakoca Belediyesi Kent Estetik Kurulunun yapısı da ele alındı. Alınan karara göre kent estetik kurulunun yönetmeliklerinde değişiklik yapılması öngörüldü. Meclis son olarak imar planı değişiklik taleplerini görüştü. Bu bölümde özellikle atıl durumda bulunan parsellere ilişkin konular ele alındı.

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