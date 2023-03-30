Sıfır atık gününde çocuklardan anlamlı etkinlik

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Üniversitesi, 30 Mart Uluslar arası Sıfır Atık Günü dolayısıyla atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerden defile ve sergi düzenledi. Defiledeki birbirinden farklı tasarımlar büyük beğeni topladı.

Düzce Belediyesi'nin “Temiz Şehir Düzce” sloganıyla büyük bir özenle uyguladığı sıfır atık vizyonu 30 Mart Uluslar arası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle taçlandırıldı. BM Genel Kurulu'nun geçen yıl ilan ettiği 30 Mart Uluslar arası Sıfır Atık Günü, 2017 yılında Türkiye'nin başlattığı Sıfır Atık kampanyasının dünyaya açılmasına vesile olurken atıkların geri dönüştürülmesi konusunda da özellikle çocukların daha duyarlı olmasına imkan sağlayacak etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başladı. Sıfır Atık Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmayı hedefleyen Düzce Belediyesi de örnek bir etkinlik düzenledi. Çocuk Üniversitesi bünyesinde kursa gelen çocuklar, öğretmenleri ile birlikte atık malzemelerden kıyafetler tasarlayarak 30 Mart Uluslar arası Sıfır Atık Gününe özel bir defile düzenledi. Birbirinden farklı geri dönüştürülen atık malzemelerden tasarlanan kıyafetler konukların büyük beğenisini aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Sıfır Atık Maskotu Fındıkcan da çocukların heyecanına ortak olarak defileyi izledi, çocuklarla dans etti. Sıfır atık farkındalığını geliştirmek amacıyla boyama kitabı dağıttı.

“Yıl boyunca da atıklardan eşyalar yapıyoruz”

Yalnızca 30 Mart için değil, hayatın her alanında israfın önlenmesi, atıkların geri dönüştürülmesi konularının derslerde işlendiğini aktaran Çocuk Üniversitesi öğretmenleri, atıkların yönetiminin küçük yaşlarda öğrenilmesi gerektiğine vurgu yaparak etkinlik hakkında şunları söyledi: “Çocuk Üniversitesi olarak zaten dönem içinde sıfır atık konularında eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu derslerde dönem boyunca atık malzemelerden avizeler, tuvaller birçok ürünler tasarladık. Bugünkü sergi ve defilemizde de atık malzemelerden, pet bardaklardan şişelerden çocuklarımıza kıyafetler tasarladık. Bu etkinliğin amacı dünyada birçok malzemenin dönüştürülebileceğini çocuklara aşılamak oldu. Umarım başarılı olmuşuzdur bu çalışmamızda.”