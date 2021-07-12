Sigara içilmesine izin verilmeyecek

Tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin açık alanlarında; sigara içmeyenlerin korunması ve tütün kullananların da bırakmasının teşvik edilmesi amacıyla dumansız hava sahası alanları belirlendi.

Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı Poliklinik Binası, Erişkin Acil ve Çocuk Acil bina girişlerine dumansız hava sahası şeritleri çizildi. Böylece Hastanede; Hasta ve hasta yakınlarının yoğun olduğu bina giriş kapılarına mevzuatta ön görülen mesafede sigara tüketilmesine izin verilmeyecek. Uygulama ile hastaların ve sigara içmeyen vatandaşların hastaneyi çevreleyen sigarasız alanla dumandan rahatsız olmaması amaçlanıyor.

Dumansız hava sahası alanı ile önceliğin kişilerin sağlık hakkını korumak olduğunu anımsatan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, “Tütün kullanımı önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinin başında gelmektedir. Bu çerçevede hastanemizde belirlediğimiz ‘Dumansız Hava Sahaları' alanı çizgileri ile hastalara, ziyaretçilere ve çalışanlarımıza tütün kullanımının bir sağlık riski olduğunu ve bu sebeple hastane yerleşkesinde belli alanlar dışında kullanımına izin verilmeyeceği mesajını net bir şekilde vermek istedik. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir nesil demektir. Bu vesileyle belirtmek isterim ki sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı'nın ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattından yardım alabilir. Yine Hastanemiz Aile Hekimliği bünyesinde yer alan Sigara Bırakma Polikliniği'nde de sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımıza gerekli tüm desteği vermeye hazırız. Sağlıklı günler diliyorum” ifadelerine yer verdi.