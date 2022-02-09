Sigarayı bırakmanın tam zamanı

Arb. Ali Dilber, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde herkese sigaradan kurtulma çağrısı yaptı.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde herkese sigaradan kurtulma çağrısı yapan Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber “Yeşilay olarak, tütün bağımlılığı ile mücadelede önemli adımlar atıyor; hem bağımlılığın oluşmasını engellemek hem de bağımlılıktan kurtulmaya destek olmak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek, Bırakabilirsin mobil uygulamasını vatandaşlarımıza sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Artık herkes sigaradan kurtulma sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği uygulamamızdan alabilecek. Bırakabilirsin uygulaması; sigarayı bırakma kararı verenlerin bırakma sürecinde onlara destek oluyor. Uygulama kapsamında sigarasız geçen gün sayısı ve sigara içmeyerek sağlanan ekonomik tasarruf bilgiler de yer alıyor. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyanlar ise ücretsiz olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı 115'e ulaşabiliyorlar. Herkesin erişebileceği ve her an yanlarında olacak bir uygulamayı hizmete sunmaktan mutluluk duyuyor; tüm vatandaşlarımıza 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde ‘Bırakabilirsin' diyoruz” dedi.

Bırakabilirsin uygulaması

Bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay, Sigarayı Bırakma Günü'nde; Sağlık Bakanlığı ile birlikte sigarayı bırakmak isteyenler için geliştirdiği Bırakabilirsin uygulamasını tanıttı. Ücretsiz olarak cep telefonlarına ve tabletlere indirilebilen Bırakabilirsin uygulaması; sigara bırakma hedefinin konulma aşamasından, yaşanan zorlukların raporlanmasına kadar pek çok kolaylık sağlıyor. Sigarayı bırakma konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyanlar, uygulama içinden tek tıkla Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı 115'e ulaşabiliyorlar.