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Şiir yarışması duygulandırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Merkezi tarafından şiir okuma yarışması düzenlendi.


Düzce'de, Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi tarafından ''Bir Şiir Bir Nefes” adlı Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması düzenlendi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda 14-17 ve 18-25 yaş gruplarında 4 farklı kategorilerinde düzenlenen ''Bir Şiir Bir Nefes” adlı Gençler Arası Şiir Okuma Yarışmasına öğrenciler katıldı. Kategorilere göre, 14-17 yaş bayan grubunda Sena Narin, erkek grubunda Ahmet Said Altınışık, 18-25 yaş bayan grubunda Şulenur Çalışkan, erkek grubunda ise Muhammed Taşkıran il birincisi olarak Samsun'da Karadeniz Bölge müsabakası için Nisan ayında Düzce'yi temsil etmeye hak kazandılar.

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