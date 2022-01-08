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Şikayet üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından hakkında şikayet olan ve yakalanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından hakkında şikayet olan ve yakalanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Küçükahmetler köyünde Y.O. isimli şahıs, arkadaşı olan A.C.'nin kendisini zorla araca bindirdiğini ve araç içerisinde bulunan tabanca ile tehdit ettiğini şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine Jandarma ekipleri A. C. isimli şahsı yakaladı. Şahsın üst aramasında 1 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.


Her iki şahsın da uyuşturucu madde kullandıklarını beyan etmesi üzerine konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

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