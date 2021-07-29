Silah imalatına jandarma baskını

DÜZCE (İHA) – Düzce'de silah imalatı yapıldığı tespit edilen eve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanlı köyünde ikamet eden S.Ş.I'nın evinde ve iş yerinde, ruhsatsız tabanca ve mermi olduğu, yasadışı silah ve mermi ticareti yaptığı yönündeki bilgilere ulaştı. Şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 8 tabanca namlusu, 13 sökülmüş üst kapak, 12 sökülmüş silah gövdesi, 1 namlusu açılmış tabanca, tabanca fişeği ve silah parçalarına ait (tetik,yay,horoz,iğne)malzemeleri, silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli S.Ş.I., "Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma" ile "Silah İmal ve Ticareti" suçlarından gözaltına alındı.