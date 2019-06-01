Şimdiden 200 bine yakın kişiyi ağırladı

Avrupa'nın en büyük yol üstü tesisi olan ve birçok ünlü markayı bünyesinde bulunduran Highway Alışveriş Merkezi Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçi rekoru kırıyor.

TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük alışveriş ve dinlenme tesisi olma özelliğini taşıyan Highway Alışveriş Merkezi Ramazan Bayramı'nda rekor kırıyor. Özellikle tatilcilerin hem dinlenme hem de alışveriş için uğrak yerlerinden olan Highway 9 günlük bayram tatilinin ilk iki gününde 200 bine yakın misafirini ağırladı.

Highway Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Begüm Sezen “Bayram tatili için yola çıkan misafirlerimizi daha keyifli ve güvenli bir ortamda ağırlamak için alışveriş merkezimizi 24 saat hizmete açtık. Dün akşam itibarıyla yaklaşık 200 bin ziyaretçimizi ağırladık. Aynı zamanda alışveriş merkezinde bulunan istasyonlarımızda litre bazında satışta kendi rekorunu kırdı” dedi.

Begüm ayrıca Hihgway Alışveriş Merkezi içinde bulunan otelin de kapasitesinin tamamen dolduğunu ve dinlenmek isteyen misafirlerin rahatça konaklama yapabildiğini sözlerine ekledi.