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Şimşekler geceyi aydınlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi aydınlatarak görsel şölen oluşturdu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi aydınlatarak görsel şölen oluşturdu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce'de görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü yağış için uyarıda bulunmuştu. Düzce'de etkisini göstermesi beklenen yağış öncesinde başlayan şimşekler görsel şölen oluştururken geceyi adeta gündüze çevirdi. Gecenin karanlığını aydınlatan şimşekler objektiflere de yansıdı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 24.00 ila 06.00 saatleri arasında toplamda 270 şimşek ve yıldırımın tespit edildiği öğrenildi.

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