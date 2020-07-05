Sinek ve haşereleri uzaklaştıran doğal yöntem

Güneş yanığı için en çok kakao, buğday ve havuç yağının karışımı, haşereler için lavanta, limon ve biberiye yağının karışımı tercih ediliyor.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sivrisineklere karşı kimyasal ürün kullanmak istemeyen vatandaşlar soluğu aktarlarda aldı. Yaz aylarında sivrisinek ve böcek ısırıklarının çoğalması ile birlikte kimyasal ürün kullanmak istemeyenlerin aktarlara geldiğini dile getiren aktar Furkan Zenci, “Bunlarda daha çok lavanta yağı, limon yağı ve biberiye yağını öneriyoruz. Bunların üçünü beraber karıştırarak ciltlerine sürebilirler. Akşamları yatmadan önce sürebilirler, sürdüklerinde sinek yaklaşmaz. Bu ürünü püskürtme yapabilirler. Yine sinek odaya giremez veya karanfili yakıp onun dumanı ile sinek ve böcekleri uzaklaştırabilirler. Karınca için hazır karınca tozları var. Böcekler için de kullanılabilir. Bu ürünler öldürücü değiller, sadece uzaklaştırmak için kullanılan doğal ürünler. Ekstradan fesleğen kullanabilirler. Fesleğen yaş halinde veya kuru halinde yattıkları yerde durabilir. Onun kokusuna da sivrisinekler ve böcekler yaklaşmaz” diye konuştu.

“Doğanın bize verdiğini kullanabiliriz”

Vatandaşların kimyasal ürün kullanmak yerine doğal yağların karışımı ile güneş yanıklarından korunabileceklerini de dile getiren aktar Zenci, “Havalar ısındı. Denizler ve sahillerde vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Bağ ve bahçe işleri başladı. Tarlada geziyorlar, güneşin altında kalıyorlar. Kimyasal kullanmak istemeyen vatandaşlar doğanın bize vermiş olduğu doğal yağları kullanabilirler. En çok kullanılan yağlar arasında kakao, buğday ve havuç yağlarının karışımı ile jajoba yağı kullanılır. Ekstradan bunların hazır halinde olanlar da var. İçerisinde 10-12 yağın karışımı olarak satılır. Bunu da kullanabilirler. Herhangi bir şekilde cilde zarar vermez. Aksine cildi daha sağlıklı ve daha güzel bir görünüme kavuşturur. İçerisinde herhangi bir kimyasal ürün yok. Vatandaşlar bu ürünleri rahatlıkla kullanabilir” şeklinde konuştu.