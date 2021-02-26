İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinema salonlarının açılışı Nisan'a kaldı

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kapatılan sinema salonlarının açılış tarihleri Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde değerlendirildi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kapatılan sinema salonlarının açılış tarihleri Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde değerlendirildi. Alınan tedbirlerin halen uygulanmaya devam etmesi nedeniyle sinema salonlarının açılışlarının da Nisan ayında olmasına karar verildi.


Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplantısı Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığında yapıldı. Toplantıda daha önce 1 Mart tarihinde açılmasına karar verilen sinema salonlarının Korona virüs tedbirlerinin devam etmesi nedeniyle 1 Nisan 2021 tarihinde açılması karara bağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.