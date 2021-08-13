Sinema ve tiyatro sanatçısı Çelebi'den Düzceli çocuklara sürpriz

Sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi, Cumayeri'nde düzenlenen yaz kurslarına devam eden çocuklara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Şahan Gökbakar ile birlikte Recep İvedik serisinde yer alan Düzceli tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi, çocukların da yakından severek izlediği tiyatro oyunlarını da sahneye koyuyor. Bu haliyle çocuklarında hayran olduğu Çelebi, Cumayeri Kültür ve Sanat Evi'nde devam eden yaz kurslarındaki çocuklara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Çocuklar, ünlü oyuncuyu karşılarında görünce büyük mutluluk yaşarken, Nurullah Çelebi ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler. Çelebi de kurslara devam eden çocuklarla yakından ilgilenerek, çalışmalarını tek tek inceledi.