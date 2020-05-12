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Sınırdaki denetlemelere Vali Dağlı'dan ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı, Korona virüs tedbirleri kapsamında Düzce'nin Sakarya'ya il sınırında denetleme yapan ekipleri ziyaret ederek özveriyle çalışanlara teşekkür etti.


İçişleri Bakanlığı'nca bazı şehirlere giriş çıkışı sınırlandırılarak, sınır bölgelerinde gerekli önlemlerin alınmasını talimatını vermesinin ardından Düzce'nin Gümüşova ilçesinde de kontrol noktası oluşturuldu. Sakarya'ya sınır olması nedeni ile tüm giriş çıkışlar ekipler tarafından kontrol ediliyor. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sakarya sınırında görev alan Polis, Jandarma ve Sağlık ekiplerinin yol kontrol çalışmalarını ziyaret etti. Bölgede vatandaşların sağlığı ve güvenliği için özveriyle çalışan ekiplere teşekkür eden Vali Dr. Dağlı, ekiplere kolaylıklar diledi.

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