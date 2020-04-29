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Şıralık Mahallesinde yol açma çalışmalarında sona gelindi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi kenttin dört bir yanında yeni ulaşım ağlarını oluşturmaya devam ediyor.


Düzce Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sayesinde Düzce için yeni ulaşım ağları planlamaya devam ediyor. Şehrin planlı şekilde genişlemesi ve büyümesi açısından büyük önem taşıyan yeni yol açma çalışmaları da Şıralık Mahallesinde sürüyor. Mahalleler arasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni yollar ile hem şehirleşme planlı şekilde devam ediyor hem de vatandaşların ulaşım seçenekleri artmış oluyor. Muhtelif mahallelerde aynı anda devam eden yeni yol açma işlemleri devam edecek.


Yol çalışmaları ile ilgili Şıralık Mahallesi Muhtarı Mustafa Turan, "Düzce Belediyesi mahallemizde yeni çevre yolları için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne giden yolumuz da çalışmalar devam ederken, Düzce Şehir Mezarlığı yolumuz da büyük oranda tamamlandı. Bu Özverili çalışmaları için Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ve çalışma ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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