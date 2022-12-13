Şıralık Stadında çalışmalar yeniden başladı

Faruk Özlü'nün girişimleri ile Düzcespor'un maçlarını daha sağlıklı, nezih ve futbola elverişli bir alanda daha fazla taraftarı ile bütünleşerek oynanabilmesi için yapılan Şıralık Stadından deprem sonrasında durdurulan çalışmalar yeniden başladı.

Başkan Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusunda şehrin güneyinde Şıralık mahallesinde yapımı devam eden ve Düzcespor'un maçlarını oynayacağı yedek stat da deprem sonrası verilen aranın ardından çalışmalar tekrar başladı.

Gölyaka merkez üssü 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından zorunlu olarak duran Şıralık Yedek Stat inşaatında beton döküm çalışmaları yeniden başlatıldı. Maraton Tribünü için bin 750 metrekarelik alanda beton döküm ve demir bağlama işinin 10 gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

Şehir stadından taşınan tribünlerle birlikte Şıralık yedek tribünü 7 bin 200 kişilik stadyum haline gelecek.