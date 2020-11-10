Sis çöken Bolu Dağında kartpostallık görüntüler oluştu

DÜZCE (İHA) – Bolu Dağı'nın tepelerinde adeta sisten bir denizi andıran bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgede etkisini arttıran soğukların ardından, Bolu Dağını kaplayan sis bulutu ile oluşan görüntüler görenleri kendine hayran bıraktı. Düzce Ovası'nın üzerine çöken sis değişik görüntüler oluştururken, Bolu Dağı'nın karanlıkdere mevki'inde sabah saatlerinde çekilen görüntüler adeta bir şölen sundu. D-100 karayolu geçişini kullanan sürücüler, bu görsel şöleni yol kenarında durarak fotoğrafladı. Fotoğraflar adeta kartpostallara konu olacak manzaralara sahne oldu.