Şişman ve Özcan ailelerinin mutlu günü

Türkiye Lokantacılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Düzce Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman'ın oğlu Ogün Şişman ile Melike Özcan güzel bir düğün ile Dünya evine girdi. İş, siyaset, STK temsilcilerin ve yoğun bir davetlilerin katılımı ile gerçekleşen düğünde tüm konuklar genç çiftlerin mutluluk anına şahitlik etti. Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu'nun kıydığı nikahta Türkiye Lokantacılar Pastacılar Federasyon Başkanı Aykut Yenice Ankara Bölge Birliği Başkan Vekili Kırıkkale Esnaf Kredi Kefalet Koop Başkanı Osman Cebeci, 5. Bölge Birliği Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı, DSİ Düzce Eski Müdürü Beşir Özcan, Milli Basketbolcular Ersin Görkem ve Barış Erdoğan şahitliklerinde kıyılan nikahın ardından muhteşem bir gece ile düğünleri gerçekleştirdi.